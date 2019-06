Als das Grevener Krankenhaus von der Stiftung aus der Insolvenz gerettet wurde, hatte die Stadt Greven eine Million Euro Investitionskostenzuschuss gezahlt. Die sollten dem Ausbau der Altersmedizin dienen. Doch den angepeilten Termin, Ende 2021, bezeichnete Goedereit als „zu ambitioniert“. Man werde allerdings das Geld in eine Dachsanierung stecken, die zur Vorbereitung der Altersmedizin-Abteilung nötig sei.

Kritik oder Widerworte von Grevens Politikern gab es nicht, denn der Stiftungschef präsentierte eine Krankenhaus-Bilanz, die man schon als „zu gut“ bezeichnen muss. So sei das ärztliche Personal von 2015 bis 2019 um 31 Prozent gestiegen, von 39 auf 51 Stellen, im Pflegebereich kamen 40 Prozent neue Mitarbeiter hinzu: Heute sind es 164 (von 116). Dementsprechend seien auch die Fallzahlen gestiegen: von 7670 im Jahr 2016 auf 8421 in 2018. Die Zahl allein sagt nicht alles. „Wir behandeln auch deutlich schwerere Fälle, das Fallspektrum hat sich verschoben“

Klingt gut, hat aber einen Haken. Der hat den schönen Namen Fixkosten-Degressions-Abschlag (FDA). Wegen der hohen Leistungssteigerungen seit 2017 deckeln die Krankenkassen die Kostenerstattung. Und sie fordern Gelder zurück. Für drei Jahre jeweils 1,2 Millionen Euro. „Das ist hochgradig ärgerlich“, findet der Krankenhausmanager, der trotzdem bei der Wachstumsstrategie bleiben will, „ich verstehe nicht, warum wir dafür bestraft werden, das Haus aus soll einer Situation heraus entwickelt zu haben.“

Die Franziskus-Stiftung werde auch in Zukunft Geld in den Ausbau des Maria-Josef-Hospitals stecken. Allein 2,2 Millionen Euro kostet die Aufrüstung, um die Zuständigkeit für Arbeits- und Wegeunfälle zu behalten. Die Berufsgenossenschaften setzen dafür hohe Hürden. Auch der Ausbau des Hubschrauberlandeplatzes sei notwendig gewesen, um mit dem Krankenhaus weiter in der Notfallversorgung zu bleiben. Das sei nicht nur eine wirtschaftliche Frage. „Es geht auch darum, junge Ärzte an uns zu binden“, sagt Goedereit. Die müssen nämlich in ihrer Ausbildung ein breites Spektrum von Leistungen erbringen können.

Langfristig werde, so der Stiftungschef, auch die Altersmedizin verbessert werden. Es stehen aber noch zahlreiche Investitionen an, die in die Infrastruktur des Hauses gesteckt werden müssten. Der Gesamtumfang liege in den kommenden Jahren bei 35 bis 40 Millionen Euro. So wurde zuletzt etwa das gesamt Strom- und das Netz für medizinische Gase erneuert: „Da wurde das Haus für eine Zeit lang mit einem Dieselaggregat gesichert.“