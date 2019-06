Der alte Mann und der Blues

Wobei sich darüber streiten lässt, wer oder was nun das musikalische Highlight des Abends war – Geschmackssache.

Da waren die vielen Fans, die wegen Eric Burdon in die Emsaue gekommen waren. Der alte Mann – schlappe 78 Jahre alt – kam zwar mit dem Gehstock auf die Bühne, lieferte aber eine grandiose Show mit einer immer noch phänomenalen und jung gebliebenen rauen Bluesröhre ab, unterstützt von jungen, erstklassigen Musikern, die zwar unter „The Animals“ firmieren, mit der Ursprungs-Kapelle aber auch rein gar nichts gemein haben. Burdon, oft die weiße Stimme des Blues genannt, hat eben jenen im Herzen, in jeder Faser des Körpers verinnerlicht und bringt ihn immer noch faszinierend frisch auf die Bühne.

Wobei: Blues geht in gut und in schlecht, in schnell und in langsam. Über die Qualität der Musik muss man bei Burdon nicht diskutieren. Nur ab und an kam der Gedanke auf: Eric, gib doch mal Gas. Einige Besucher wollten nicht darauf warten und gingen früher.

Das Gasgeben hatte sich im Vorfeld die Band mit dem kruden Namen „Regatta meets Sting“ auf die Fahne geschrieben. Mick Griese, Sänger und Bassist der Truppe, brachte es nach dem Konzert im Gespräch auf den Punkt, was viele dachten. „Ich bin der kleine Bruder von Sting“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Wirklich unglaublich diese Stimme, Gordon Sumner alias Sting selbst hätte wohl Schwierigkeiten, einen Unterschied festzustellen. „1000 Prozent Tribut, kein Cover. Näher kann man dem Original kaum kommen“, schreiben die Jungs über sich und versprachen nicht zu viel. Jonas Wilms am Schlagzeug, der mit dem höchst anspruchsvollen Drumparts eines Stewart Copeland null Probleme hatte, Tom Quast, der Andy Summers Gitarrenspiel verinnerlicht hat, eine Background-Sängerin, die bewies, dass diese Bezeichnung nun wirklich nicht auf sie zutrifft, und dazu ein Bläserduo, das sich bei den Sting-Solo-Stücken verdient machte – eine musikalische Mischung, die das Publikum zum Tanzen, zum Mitsingen und zum Abrocken antrieb. Wirklich grandios.

Nicht zu vergessen die Beatclub-Allstars, die im Vorfeld das Publikum – zu Beginn des Abends waren viele noch im Picknickmodus – warm spielte, obwohl das am Samstag wahrlich nicht notwendig war.

Letztendlich eine fantastische Ü50-Party, die unglaublich Spaß machte, eine Party, bei der der ein oder andere der Hitze zum Opfer fiel. Abrocken bei über 30 Grad im Schatten, der kaum irgendwo zu finden war – die Sanis hatten einige Kreislaufgeschädigte zu betreuen. Und wer dann den Durst mit ganz viel Bier stillte, was an diesem Abend dann doch einige machten, konnte auch schon mal Gleichgewichtsprobleme bekommen . . .

Aber das war erst am Sonntagmorgen ein recht schmerzhaftes Problem.