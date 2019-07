Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und einigen Jahren in der Kundenbedienung und -beratung bei der Volksbank Baumberge suchte Birgit Pacholak eine neue berufliche Herausforderung. Am 1. Juli 1994 führte ihr Weg zur Volksbank Greven. Im Herbst 1998 wechselte Birgit Pacholak als Sachbearbeiterin in den Bereich Außenhandel. Heute unterstützt sie die Außenhandels- und Zahlungsverkehrsspezialisten als Sachbearbeiterin im Bereich Zahlungssysteme, Außenhandel, Kartengeschäft und Devisenhandel.