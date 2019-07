Die Schüler des Differenzierungskurses Darstellen und Gestalten führen in das Jahr 2050

Greven -

Wie sieht die Welt in 31 Jahren aus? Kommunikation mit Außerirdischen? Menschen, die gebeamt werden? Und perfektionierte Technologie? Eben nicht, wie der Differenzierungskurs des Augustinianums am Dienstag mit dem Stück „2050 – Ein Tag im November“ via Theaterstück aufzeigte.