Für die erstplatzierte Redaktion unter den Grundschulen („Spickzettel“ aus der St. Martini Schule in Greven) ging es nach Köln ins Abenteuermuseum Odysseum. Zudem qualifizierte sich die Redaktion mit ihrem Sieg für die Teilnahme am bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb in Berlin.

Im Museum erwarteten die die neun Nachwuchsredakteure Themenwelten, in denen sie mit vielen praktischen Aufgaben spielerisch die Themenfelder „Leben“ und „Erde“ entdecken konnten. Das Museum bot den Kindern viele Experimente. Im Trickfilmstudio mit der Maus setzten die Kinder eigene Ideen in kurze Trickfilme um.

Der „Spickzettel“ überzeugte die Jury mit der Themenauswahl und den Berichten aus allen Klassen der Schule. „So bekommt man einen tollen Eindruck vom bunten Schulleben an der St. Martini Schule“, so Jörg Brokkötter, Pressesprecher der Provinzial und Jurymitglied. Die Jury bewertete die Zeitungen nach verschiedenen Kriterien wie Themenvielfalt, Sprache, Layout und Gesamtein-druck. Mit hohen Punktzahlen lag der Spickzettel weit vorn, sodass die Schülerzeitung 19 andere Grundschulen hinter sich ließ. „Unter den insgesamt 50 Einsendungen waren wieder sehr vielfältige und tolle Schülerzeitungen. Besonders freut uns, dass bei sinkenden Schulzahlen die Zahl der Einsendungen dennoch weiter gestiegen ist“, so Thomas Tenkamp, Geschäftsführer der Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung.