Aktionstag am Sachsenhof am Sonntag

Greven -

Am Sonntag, 7. Juli, findet der Aktionstag am Sachsenhof statt. Die Veranstaltung in der Zeit von 11 bis 18 Uhr kann kostenlos besucht werden und wird vom Arbeitskreis Sachsenhof des Heimatvereins Greven geleitet.