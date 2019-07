was braucht es mehr für ein gelungenes Sommerfest. Passend zum Ende des „Schuljahres“ trafen sich am Dienstag die ehemaligen und aktiven Mitglieder der Sprachförderung der Ev. Kirchengemeinde zu einem Fest im Garten des Katharina-von-Bora-Hauses.

Viele der Flüchtlinge kamen im Januar 2016 zum ersten Mal zu dem Sprachkurs. Mittlerweile besuchen viele die offiziellen Sprachkurse der Volkshochschule oder befinden sich in einer Ausbildung. So war die Wiedersehensfreude mit den Familien groß. Nicola Hinker und Birgit Harlammert hatten sich unterschiedliche Spiele im Garten überlegt, an denen Erwachsene und Kinder ausgelassen teilnahmen. Anschließend freuten sich alle auf die mitgebrachten, leckeren Speisen, so dass das kalte Büfett schnell abgeräumt war. Bei der herzlichen Verabschiedung bedankten sich viele Flüchtlinge für das Engagement der Ehrenamtlichen der Sprachförderung. Nach den Ferien kommen dann die meist jungen Mütter wieder, um weiterhin Deutsch zu lernen.