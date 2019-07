„Phacelia“ der „Bienenfreund“

„Phacelia“ wird auch „Bienenfreund“ genannt, da ihre duftenden, blauen Blüten gerne von Bienen und anderen Insekten besucht werden. Da sie nicht in enger Verwandtschaft mit anderen Kulturpflanzen steht, kann sie problemlos in jede Fruchtfolge eingegliedert werden. Auf zu stark gedüngten Böden wirkt „Phacelia“ ausgleichend auf den Stickstoffgehalt. Die Pflanze ist nicht winterhart. Ihr dichtes Wurzelwerk reichert den Boden organisch an, lockert ihn und hilft gegen Bodenmüdigkeit. Ihren Ursprung hat die Pflanze in den trockenen Höhenlagen Kaliforniens, Arizonas und Mexikos bis in 2000 Meter Höhe. Dort kommt sie an Wegrändern und Äckern natürlich vor.