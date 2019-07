Das Geld kam wie ein kleines Wunder

Die Schule gilt als eine der besten in der ganzen Region und ist daher bei der Bevölkerung beliebt und begehrt. Die Klassengröße war inzwischen auf knapp 100 Kinder gestiegen, ein Anbau wurde notwendig.

Als die Schwestern die Baufirma kaum noch bezahlen konnten, kam aus Greven durch die Afrikagruppe der Martinusgemeinde eine große Spendensumme direkt auf das Konto der Schule.

Die Schwestern sprachen von einem Wunder, das ihnen da unverhofft zu Hilfe kam und konnten den Erweiterungsbau zu Ende führen. Am letzten Montag, dem ersten Schultag nach den großen Ferien in Tansania, konnten mit großer Freude und Begeisterung drei neue Klassenräume in Betrieb genommen werden.

Es müssen noch einige Restarbeiten durchgeführt werden, aber der Unterricht in diesem neuen Anbau konnte aufgenommen werden. Die Schwestern und die Schüler sprechen immer noch von einem Wunder, das ihnen da mit den Spendengeldern aus Greven aus der Klemme geholfen hat.

Die Ordensschwestern haben die Afrikagruppe gebeten, allen Spendern aus Greven herzlich zu danken. Wörtlich schreibt Schwester Litty, die Leiterin der Schule: „Wir konnten den Schulbetrieb ohne diesen Anbau nicht ordnungsgemäß weiterführen, wussten aber nicht, wie wir das finanziell stemmen könnten. Jetzt sehen wir, dass Gott durch Euch ein Wunder gewirkt hat. Ich habe keine Worte, wie ich Euch danken kann. Möge Gott einen jeden von euch segnen jeden Tag und jeden Moment in eurem Leben“.

Die Martinusgemeinde unterstützt seit vielen Jahren die St. Charles Schule in Iringa/Tansania und wird mit weiteren Aktionen in der Gemeinde versuchen, die Schule zu fördern. Experten sind sich einig, dass die Schulbildung die wichtigste Basis für den Fortschritt in Entwicklungsländern ist.