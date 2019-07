Zwölf Regeln für vier Pfoten

Nach dem Grundlagenprogramm konnten sie Gelerntes praktisch erproben, kam doch die Mutter einer Mitschülerin und Inhaberin einer Hundepension mit Allegro, einem Hund aus dem Tierschutz, zu Besuch in die Klasse. Jedoch kam nicht nur Allegro zu den Fünftklässlern. Ebenso konnten sie Jerry, einen Spezialisten der Rettungshundestaffel des DLRG Nordwalde begrüßen.

Ausgebildet im Mantrailing verfolgt der Rettungshund die Spur einer bestimmten Person. Aus Hautschuppen, Körperzellen und Haaren hinterlässt der Mensch eine Geruchsspur, die dem Mantrailer Orientierung gibt. Rund 40 000 abgestorbene Körperzellen verliert der Mensch pro Minute, die mit seinem Geruch behaftet zu Boden segeln. An einer fünf bis zehn Meter langen, straff gehaltenen Suchleine, verfolgt der Hund den Geruch. Bei der Arbeit konzentriert er sich ganz auf eine Spur und selbst beim Trailen auf einer Tankstelle kann er den Benzingeruch ausblenden.

„Jerry ist aber auch in der Wasserortung geprüft“ wissen die Hundeführerin Birgit Laubrock und ihre Tochter Sarah zu berichten. Hierbei wird der Hund zur Unterstützung der Taucher bei der Suche nach Personen unter Wasser eingesetzt. „Der Hund befindet sich vorne im Boot auf dem Wasser und zeigt unter Berücksichtigung von Wind, Strömung und Temperatur den Ort an, an dem er einen Menschen unter Wasser wahrnehmen kann.“

Dabei reichen Funde bis in rund 40 Meter Tiefe.

Die Schüler suchten sich knifflige Verstecke aus, um Jerry auf die Probe zu stellen. Vergebens. Jerry fand alle auf dem Schulhof versteckten Kinder und zeigte sie seiner Hundeführerin an. Spontan sagte Schülerin Julia: „Ich finde das Projekt spannend, weil man das mit den Rettungshunden mal live erleben kann.“