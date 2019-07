„Landtag live ist eindrucksvoll“, fanden Mitglieder und Gäste der Senioren Union und des CDU Stadtverbands, nachdem sie die vorletzte Plenarsitzung im Landtag NRW in Düsseldorf intensiv auf der Besuchertribüne verfolgt hatten. Infos zum Landtag NRW, Sitzverteilung und Ausschussarbeit hatten die Grevener nach Sicherheitscheck in der Einführung erhalten. So konnten sie Christina Schulze Föcking in den Reihen der CDU entdecken. Auf ihre Einladung fand die Fahrt zum Landtag statt.

Die Kreisvorsitzende der CDU des Kreises Steinfurt und gleichzeitig Landtagsabgeordnete freute sich auf die Diskussion mit der Abordnung aus Greven. Die konnten Debatte und Abstimmung zum Programm „ArtenschutzNRW – Lebensräume in Nordrhein-Westfalen schaffen und erhalten“ miterleben.

Anschließend berichtete Schulze Föcking über Ihre neuen anspruchsvollen Aufgaben und die aktuelle Politik. Beim gemeinsamen Gespräch meldete sich Ihr Handy und rief nochmals zur Abstimmung auf. Der Antrag der CDU und FDP: „Vorfahrt für Innovation und Investitionen“ wurde mit Mehrheit beschlossen. Das ist „Landtag Live“ sagte Christa Waschkowitz-Biggeleben, Vorsitzende der Senioren Union und Stellvertretende Bürgermeisterin der CDU Greven, beim Foto auf den Landtagsstufen.

Nach der Politischen Information war Gelegenheit zur Stärkung in der Landtagsrestauration mit „Rheinblick“ und zum kleinen Altstadtbummel.