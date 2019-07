Die Fußpilger trafen sich noch bei Dunkelheit um vier Uhr an der Martinuskirche und machten sich zusammen mit Pfarrer Klaus Lunemann auf den vierstündigen Fußmarsch.

Pfarrer Clemens Döpker versammelte die Radpilger um sechs Uhr bei recht kühler Witterung an der Mariensäule zur Einstimmung und fuhr mit der Gruppe nach Telgte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unterwegs stießen dann die Radpilger aus Schmedehausen zu der Gruppe. Einige Pilger waren noch mit dem Pkw nach Telgte angereist, so dass 250 Grevener an der Pilgermesse in der Clemenskirche teilnahmen, die von Pfarrer Klaus Lunemann und Pfarrer Clemens Döpker zelebriert wurde.

Bei einem gemeinsamen Frühstück im Gemeindehaus konnten dann anschließend Gedanken und Meinungen ausgetauscht werden.

Einige Pilger begaben sich dann noch auf den Kreuzweg, bevor gegen 12 Uhr mit dem Schlusssegen diese 364. Wallfahrt endete. Die Heimfahrt wurde individuell gestaltet.