Am vergangenen Wochenende fand der zwölfte Preisflug der Alttauben der Reisevereinigung Greven statt. Flugleiter Klaus Stieneker konnte am Sonntag die Tauben des Regionalverbands um 9.50 Uhr auf die Heimreise schicken. Am Auflassort in Schlüsselfeld (340 Kilometer) herrschte zu dieser Zeit eine leichte Bewölkung, gute Sicht und schwacher Wind aus nördlicher Richtung.

Um 14.50.54 Uhr konnte der Brieftaubenzüchter Egon Asche, Verein Emsbote Greven, sein jähriges Männchen als erste Taube in der RV- Greven registrieren und den ersten Platz belegen. Es war schon das dritte Mal, das Egon Asche in dieser Reisesaison den ersten Platz in der RV Greven belegte.

Den zweiten und dritten Platz belegte K. Stieneker/L. Rosenbusch vom Verein Heimkehr Saerbeck. Die letzte Preistaube kehrte vom Züchter Karl Focke, Verein Emsbote Greven, um 14.25.41 Uhr in den Heimatschlag zurück.

Meisterschaftszwischenstand vor dem letzten Preisflug für die RV-Meisterschaft Greven:

1. K. Stieneker/L.Rosenbusch, Verein Heimkehr Saerbeck, mit 19213 Kilometern und 52 Preisen.

2. Lehmkuhl & Sohn Verein Emsbote Greven, mit 18789 Kilometern und 52 Preisen.

3. H.+M., Hölscher Verein Heimkehr Saerbeck, mit 17990 Kilometern und 49 Preisen.

Folgende Züchter platzierten sich unter den ersten 30 Preistauben:

1. ,4. Egon Asche, Emsbote Greven.

2., 3., 6. K. Stieneker /L. Rosenbusch , Heimkehr Saerbeck.

5., 24., 25. H.+M. Hölscher, Heimkehr Saerbeck

7., 8., 12., 13., 19., 21., 30. Ernst Winkler, Kehre Wieder Greven