Auf dem Hof Wiethölter wurde bei schönstem Wetter eine kleine Kaffeepause eingelegt. Anschließend ging es dann über schöne Seitenwege und Waldwege in Richtung Ostbevern-Brook. Hier wurde wiederum an der Kirche eine kurze Trinkpause gehalten. Es konnte sich auch noch die schon Dorfkirche angeschaut werden.

Nach kurzer Zeit ging es dann zum Waschmaschinen-Museum, wo die Damen schon vom Heimatverein in Empfang genommen wurden. Zwei Damen der Ortsgruppe erzählten sehr kurzweilig viele schöne Dinge, alte Anekdoten aus der guten alten Zeit. Alte Waschmaschinen, -bretter, -stampfer, -stöcker, -trockner waren höchst interessant.

Zum abendlichen Grillen waren es jetzt nur noch ein paar Meter. Im schönen Fachwerkhaus – ebenfalls in Ostbevern-Brook – wurde gemütlich gegrillt, und die Fahrradtour war fast beendet. Jetzt standen nur noch zehn Kilometer für den Heimweg an. Unterwegs hatten sich nach und nach einige Gruppen verabschiedet und fuhren in verschiedene Richtungen nach Hause. Eine rundherum gelungene Fahrrad-Tour.