Am Freitag (26. Juli) laden die Schausteller zur Eröffnung der Kirmes ab 15 Uhr zu einer 30-minütigen Freifahrt in die Fahrgeschäfte ein.

Am Samstag (27. Juli) öffnet die Metelener Altstadtkirmes bereits um 14 Uhr, am Sonntag (28. Juli) ab 11 Uhr. Am Sonntag bieten Schausteller von 11 bis 14 Uhr als zusätzliches „Bonbon“ während der „Happy Hour“ Fahrten mit erheblich ermäßigten Fahrpreisen für Groß und Klein an.

Ein kleiner Krammarkt und ein kostenloser „Kinderflohmarkt“ präsentieren entlang der ehemaligen Ortsdurchfahrt B 70 ihre Waren und bieten ab 10 Uhr Gelegenheit zum Handeln und Feilschen. Neben dem Flohmarkt öffnen aber auch die Metelener Einzelhändler beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.

► Noch ein wichtiger Hinweis: Das für Freitag auf dem Kirchvorplatz geplante Feuerwerk hat die Gemeinde abgesagt. „Bei dieser Trockenheit können wir das einfach nicht verantworten“, wirbt Fachdienstleiterin Simone Frahling um Verständnis für diese Entscheidung.

