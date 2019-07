Fahrer aus dem Unfallwagen nachts verschwunden

Mit dem Knall kam für die Anwohner der Schreck: In der Nacht zum Sonntag ist am Engberdingdamm ausgangs einer Kurve ein Opel Astra auf der Pferdekoppel eines Anwesens gelandet. Der Wagen ist nach einem Überschlag auf dem Dach liegend zurückgelassen worden. Bis jetzt will den Wagen niemand gefahren haben.

Die Anwohner, die zuvor noch beim Austumer Open Air mitangepackt hatten, wurden durch den Lärm des Unfallgeschehens auf die Situation vor ihrem Anwesen aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen und den Spuren zufolge muss jemand mit dem rund 20 Jahre alten Kompaktwagen auf dem Engberdingdamm aus Richtung Hembergen kommend in Fahrtrichtung Reckenfeld unterwegs gewesen sein, als die Person am Steuer des Wagens ausgangs einer Kurve die Kontrolle über das dunkelfarbene Fahrzeug verlor.

Der Wagen prallte seitlich gegen einen Telefonmast, der infolgedessen umknickte wie ein Streichholz. Der Opel landete schließlich nach einem Überschlag auf dem Dach liegend auf der Pferdekoppel, auf der sich zum Zeitpunkt des Unfalls jedoch keine Pferde befanden. Noch bevor die Anwohner Erste Hilfe leisten konnten, müssen der oder die Insassen die Flucht ergriffen haben.

Leerer Pkw – aber viel Schaden 1/7 Hier richtet die Reckenfelder Feuerwehr den Mast wieder auf. Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Der Unfallwagen wurde von den Rettungskräften umgedreht. Foto: Jens Keblat

Feuerwehrleute vom Löschzug Reckenfeld, die wegen des Telefonmastes ausgerückt waren, stellten mit einer Wärmebildkamera auf beiden vorderen Sitzen eine erhöhte Temperatur fest, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass zwei Menschen in dem Auto gesessen haben.

Fakt ist: Der Pkw wurde vor allem im Bereich der A-Säule auf der Fahrerseite erheblich beschädigt, jedoch lösten keinerlei Airbags aus. Dem Vernehmen nach wollen Zeugen noch gesehen haben, wie sich eine hell gekleidete Person von der Unfallstelle entfernt hat. Polizeibeamte, die die Halteranschrift noch in der Nacht zum Sonntag aufsuchten, stießen bei ihren Maßnahmen möglicherweise auf eine verletzt wirkende Person.

Doch noch, so der Sachstand am Sonntagmorgen, will niemand den Wagen gefahren haben und deshalb will sich auch die Polizei offiziell noch nicht näher zu dem Sachverhalt äußern. Bezüglich des Halters soll eine Blutprobenentnahme angeordnet worden sein.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte die Telefon- und Internetanbindung der Anwohner vorübergehend gesichert werden, denn die Wehrleute schafften es, den abgeknickten Mast wieder aufzurichten.