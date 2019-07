Die Firma Sleeperoo setzt nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit. So liegt im Schlafwürfel zum Beispiel eine Sojaölkernmatratze. Auch die Lebensmittel in der Chillbox haben alle Bio-Qualität, und sogar das Kondom ist vegan und fair produziert. Kleiner Haken: Anders als es ihr Name verspricht, ist die Chillbox nicht gekühlt. Titel