Es ist nicht sehr voll, und einen freien Platz gibt es immer. Während sich an den Stränden von Mallorca die Handtücher fast berühren, ist am Kanal sogar Platz für einen Liegestuhl.

Im Grevener Freibad wird es bei den Temperaturen so voll, dass an Schwimmen nicht zu denken ist, Luftmatratzen sind verboten. Am Kanal jedoch darf man Bahnen ziehen und auf der Luftmatratze faulenzen.

Einer der Gründe, weshalb der Kanal im Sommer so beliebt ist: Es gibt wenig Regeln. Vom Beckenrand springen im Freibad – verboten. Die Sprungbretter sind nicht immer offen, ebenso wenig wie die Startblöcke. Anders am Kanal: Ein Sprung von den Spundwänden ist immer möglich und macht Spaß. Hier können Kunststücke gezeigt und Wettbewerbe veranstaltet werden, das stört die anderen Gäste nicht.

„Hier kann man seine eigenen Getränke und die eigene Musik mitbringen“, sagt Linus, der auch gern mit Freunden herkommt. Heute ist er mit seinen Schwestern da.

„Es ist nicht so voll und das Wasser ist nicht so aufgewärmt“, sagt Anne. Auch sie kommt gern mit Freunden her. Manchmal bringt eine Freundin den eigenen Hund mit, der sich auch begeistert ins Wasser stürzt.

Aber nicht nur Kinder und Jugendliche sind treue Gäste. Ein Ehepaar erzählt, dass es in den letzten Tagen häufig kam, „in der Wohnung ließ es sich nicht mehr aushalten, selbst auf dem Balkon nicht!“ Hier sei es schon wie im Urlaub: „Das ist wunderbar!“

Konflikte mit den Jugendlichen habe sie noch nicht erlebt, erzählt die Frau. „Hier ist genug Platz für alle.“ Viele nutzen den Platz zum Grillen, aber „da gibt es nichts zu Meckern, das war alles tiptop aufgeräumt.“

Ein Anwohner hat schon andere Erfahrungen gemacht. Er gehe täglich mit dem Hund hier spazieren und gern auch mal ins Wasser. Manchmal sei das aber nicht möglich: Ölfilme auf dem Kanal habe er genau so erlebt, wie zurück gelassenen Müll am Ufer: „Das war eine richtige Müllhalde hier.“

In diesem Sommer sei es aber immer wieder aufgeräumt worden, das freut die Besucher.

Ein Stück den Weg entlang sitzen zwei Freundinnen. Auch sie haben Campingstühle mitgebracht. Sie wollten sich zum Lernen treffen, drinnen konnten sie sich nicht konzentrieren, also fuhren sie zum Kanal.

Um die Wasserqualität müssen sich die Badenixen dabei keine Gedanken machen. Sie wird regelmäßig überprüft und ist in Ordnung. Auch die Schiffe sind schon lange im Voraus sichtbar, sodass immer ausgewichen werden kann. „Das schaffen wir“, ruft ein Mädchen, „nach dem Schiff können wir einmal ans andere Ufer schwimmen.“

Riskant und verboten ist natürlich das Springen von der Brücke. Obwohl alle die Gefahren kennen, hält das nicht alle ab. „Ich kann nichts dagegen sagen. Ich habe das früher selbst gemacht“, schmunzelt ein Mann.

Wieso also ist der Kanal so beliebt? Weniger Regeln (springen vom Ufer, Luftmatratzen), angenehme Wassertemperatur, nicht so voll und Privatpartys sind möglich. Solange alle sich an die ungeschriebenen Regeln halten.