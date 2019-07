Es ist das kulinarische Sahnehäubchen im Menü der Beach-Saison an der Ems: die Veranstaltung „Greven is(s)t an der Ems“. Von Freitag, 2. August, bis einschließlich Sonntag, 4. August, sind die Besucher eingeladen, am Ufer der Ems Platz zu nehmen und unter freiem Himmel zu tafeln. Feinste Speisen und Getränke servieren in diesem Jahr die Gaststätten „Eichenhof“, das „Landhaus Rickermann“ in Reckenfeld, das „Spontan“, die „Siedlerklause“, das „Ristorante Etna“ und die Gaststätte „Zum Goldenen Stern“ sowie „Ottos forever“ mit dem Strandwirt Christian Schürhaus.

Ziegensalat mit karamellisiertem Apfel, Mango-Chili Süppchen, Scaloppine vom Schweinefilet, Herrencreme oder Maracujatorte im Glas: Zur Auswahl stehen für die Besucher dieses kulinarischen Ereignisses westfälische Spezialitäten und internationale Fleisch- und Fischgerichte. Das Angebot wird durch Desserts und Kuchen sowie eine breite Palette hochwertiger Weinangebote abgerundet.

Und auch auf das Ambiente mit dekorierten Tischen, Keramikgeschirr, Metallbesteck und Festbeleuchtung legen die Initiatoren großen Wert. Schließlich sollen die zahlreich erwarteten Besucher das Essen, die Getränke und die Atmosphäre rundum genießen.

Musikalisch sorgen an beiden Abenden Live-Bands für beste Unterhaltung und mit Einbruch der Dunkelheit für Party-Stimmung am Beach, schreibt Greven Marketing.