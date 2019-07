Von Gärten und Geländern

„Bereits 2010 während meines Zivildienstes hatte ich ein Kleingewerbe für Gartenarbeiten und Metallbearbeitung angemeldet“, blickt der Kunstschmied zurück, wie man den Berufsstand des gelernten Metallbauers Fachrichtung Metallgestaltung landläufig nennt.

Aus dem anfänglichen Kleingewerbe wurde schnell mehr: „Die Auftragslage war richtig gut, und ich merkte, dass ich mit Herzblut Unternehmer wurde, der gerne Entscheidungen trifft und mit Vorliebe den Prozess von der Kunden-Akquise bis zur Endmontage begleitet.“

Daher rüstete er sein Know-how auf und machte sowohl seinen Meister Fachrichtung Metallbau als auch die Prüfung als internationaler Schweißfachmann. Und er investierte ins Unternehmen, das er seit 2013 hauptberuflich betreibt: „Ich habe den Maschinenpark stetig vergrößert und die Produktpalette kontinuierlich erweitert.“

Die Bereiche Gartenpflege und Metallgestaltung machen jeweils etwa die Hälfte des Unternehmens aus, ergänzen sich optimal und erschließen dem gebürtigen Grevener immer wieder neue Kunden: „Wenn ich bei einem Kunden die Hecke schneide, fragt mich der Nachbar nach einem Handlauf“, freut sich Reismann.

Im Gartenbereich erstreckt sich das Reismann-Angebot sowohl auf die Neu- und Umgestaltung von Gärten inklusive Treppenanlagen mit Beleuchtung und Handläufen wie auch auf die Ganzjahrespflege wie Hecken-, Strauch-, Rasen- oder auch Baumschnitt, Beet-Reinigung, thermische Unkrautvernichtung, Baumfällung und Verlegung von Rollrasen. Im Trend ist dabei auch der Mäh-Roboter – „nicht nur für Senioren, sondern auch viele junge Leute schätzen diese Arbeitserleichterung!“

Im Metallbereich bietet Reismann Balkon- wie auch Treppengeländer aus Stahl und Edelstahl sowie exklusive Wohn- und Garten-Möbel im angesagten Industrielook an.

Auch fertigt der Metallbaumeister kleine Hochwasser-Stopps für den Kellereingang, die besonders seit dem 2014er-Hochwasser stark nachgefragt werden.

Zu seinem Portfolio zählen auch hochwertige Schmiedearbeiten wie Restauration und Rekonstruktion historischer Metallobjekte wie beispielsweise die Schlösser in der Dresdner Frauenkirche, an denen er während seiner Ausbildungszeit mitgearbeitet hat. Für sein vielfältiges Angebot kann der Unternehmer auf einen rund zehnköpfigen Mitarbeiter-Pool an Fachkräften zurückgreifen, um so schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren.

Aktuell geht gerade ein großer Traum des 30-Jährigen in Erfüllung: Endlich darf er seine bestehende Halle auf dem elterlichen Hof um 50 Prozent erweitern.