„Dass Wasseradern und Erdstrahlen sich negativ auf den Körper auswirken, ist seit langem bekannt und für viele nicht neu“, so beginnt Jürgen Albicker, Wirtschaftsingenieur (FH) und Gründer der Geoenergetic, seinen Vortrag im Bildungs- und Gesundheitszentrum in Greven. „Durch die Digitalisierung halten nun weitere Strahlungen Einzug auf unseren Körper – gemeint ist hier der Elektrosmog. WLAN, Smart Home, permanente mobile Erreichbarkeit mit dem Smartphone verursachen starke Belastungen für den Körper“, führt er fort. Schlaflosigkeit, Migräne, Unwohlsein, Kinderlosigkeit bis hin zu Krebserkrankungen können die Folge sein. Gerade Kinder seien hier besonders gefährdet, da ihr Gehirn sich noch elementar in der Wachstumsphase befindet.

Das Bundesministerium für Strahlenschutz weise auf seinen Internetseiten selbst auf diese Problematik hin. Dennoch möchten die Menschen auf diese Annehmlichkeiten von Internet und Co. nicht verzichten – und müssen dies auch nicht. Albicker gab zum Ende der Veranstaltung anschauliche Tipps zur Reduzierung und Vermeidung von Elektrosmog.

Initiiert wurde der Vortrag von der Grevenerin Gabriele Asche, Diplom-Pädagogin, Coach für Lebensenergie und Kinesiologin, die sich ebenfalls seit 20 Jahren mit der Thematik auseinandersetzt und in Greven und Umgebung Hausentstörungen bezüglich Erdstrahlen und Elektrosmog durchführt. Für Nachfragen steht Gabriele Asche gerne unter energiecoaching@web.de zur Verfügung.