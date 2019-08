► 14 Uhr: Beertasting kostenlos mit gültiger Eintrittskarte mit Thundermother und Hardbone.

► 15 Uhr: Typisierungsaktion (19 Uhr) für Deutsche Knochenmarkspende.

► 15.30 Uhr Festivalstart: Brenner und Hardbone.

► 17 Uhr: V8 Wankers und Savage Messiah.

►18 Uhr: Signing Session mit Brenner.

► 19 Uhr: Almanac und Thundermother.

► 22 Uhr: Fiddler‘s Green und Kissin‘ Dynamite.

►23 Uhr: Meet & Greet mit Thundermother.

► In den Umbaupausen spielen im Biergarten Sau aus USA, No Shelter, Astillane, Hobe at the Railstation und V8 Wankers.