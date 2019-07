Es ist ein Experiment. Schon deshalb, weil Übersetzungen nicht so einfach sind. „Im Arabischen hat das Wort Gedichte seine Wurzel in den Emotionen“, sagt Lina Atfah, „im Deutschen kommt es von verdichten.“ Das musste die syrische Lyrikerin und Autorin bei verschiedenen Übersetzungsworkshops lernen.

Jetzt leitet sie bei den ersten Frauenliteraturtagen in Greven Frauen an, die schreiben wollen. Das Kreativ-Wochenende am 10. und 11. August von 13 bis 17 Uhr ist ein Projekt der Flüchtlingshilfe St. Martinus und des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Steinfurt. Frauen sollen eigene Texte in ihren verschiedenen Muttersprachen schreiben.

Angesprochen sind dabei nicht nur Frauen mit Migrationshintergrund. „Alle können mitmachen“, sagt Christa Kniete, die bei der Stadt Greven für Integration zuständig ist. Einzige Einschränkung: Mehr als 30 Schreibende dürften es nicht werden. Es soll kreativ bleiben.

Neben Lina Atfah leitet Ursel Hiltner-Wawra die Literaturwerkstatt an. Sie hat darin Erfahrung, schreibt selbst und hat schon etliche Workshops durchgeführt. Auch im Hansaviertel gab es einen Testlauf. Frauen konnten ihre Gedanken zu Bildern schreiben. „Es war toll“, sagt die Syrerin Shadia Alsermann, die im Vorbereitungsteam ist.

Wenn die Aktion zum Erfolg wird, soll eine dauerhafte Schreibwerkstatt eingerichtet werden.

Der Schreibworkshop findet am Samstag statt. Abends wir zu einer großen Party – nur für Frauen – eingeladen. Am Sonntag hat die Öffentlichkeit die Gelegenheit, die Lyrik von Lina Atfah bei einer Lesung in der Stadtbibliothek kennenzulernen. Beginn ist um 11 Uhr.

Und soviel kann die syrische Autorin Atfah versprechen: „Bei arabischen Lesungen sprechen wir die Leute emotional an. Die Leute lachen und Weinen. Deutsche Autoren lesen doch immer sehr distanziert.“