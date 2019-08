Große Aufregung gab es bei den Kindern in der Ferienbetreuung der Lebenshilfe am vergangenen Freitag, als plötzlich ein großes rotes Auto um die Ecke bog. Die Feuerwehr rollte ihre Schläuche aus und machte sich bereit um zu löschen? Nein, das Wasser wurde in den bereitgestellten Pool gefüllt. Kein Brand, keine Katastrophe, nur Abkühlung in der Sommerhitze war der Grund, warum die Freiwillige Feuerwehr ausrückte.

Auch sonst wurde bei den Aktionstagen für Kinder mit Behinderung einiges geboten. Am Dienstag stand ein Ausflug zum Zoo in Rheine auf dem Plan, am Mittwoch konnten sich die Kinder mit zahlreichen Spiel- und Bewegungsangeboten der Abenteuerkiste austoben. Donnerstag stand ein Tagesausflug zum Kettler Hof an. Am Freitag sollte die Woche dann ruhig und entspannt ausklingen, mit der Möglichkeit, sich im Pool abzukühlen. Dass die Feuerwehr für die Füllung des Pools gewonnen werden konnte, war für die Kinder, aber auch für die Betreuer, zum Wochenabschluss natürlich noch mal ein besonderes Highlight.

Die Lebenshilfe bietet auch in den Herbstferien ein Programm für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung an. Vom 14. bis zum 18. Oktober finden die Aktionstage in Lengerich statt, vom 21. bis zum 25. Oktober in Greven. Für beide Wochen werden noch Betreuer gesucht Wer Interesse hat, kann sich gerne unter ✆ 02571 / 588480 im Büro der Lebenshilfe melden. Auch Neuinteressierte sind herzlich willkommen, um bei den Ferienaktionstagen spannende neue Erfahrungen zu sammeln.