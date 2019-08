Neuer Kinderkönig wurde Finn Reckfort, mit der neuen Jugendkönigskette darf sich der neue-alte Jugendkönig Adrian Fromme schmücken. Den Schinken durfte Heinrich Semesdiek mit nach Hause nehmen.

Nach dem Menschenkickerturnier, dem Lagerfeuerabend und der Messe unter der Vogelstange holte Jens Beuing den Vogel mit seinem ersten Schuss von der Stange. An seine Seite wählte er seine Verlobte Charlotte Hoffmann. In den Hofstaat berief er Lukas Schweifel mit Anna Wessels und Jens Schlautmann mit Katharina Temming. Junggesellenkönigin wurde Katharina Vrede. Am Tag danach konnte der alte Flaschenkönig Stefan Elferich seinem Bruder Philipp die Kette überreichen. Stefan Elferich wurde Bierkönig.

Nach dem Ausklang an der Vogelstange marschierten die neuen Majestäten mit dem Spielmannzug Einigkeit in das Zelt ein, um auf dem Königsball den Abschluss des Schützenfestes zu feiern. DJ Magic brachte alle ordentlich ins Schwitzen, und es wurde bis früh am Morgen gefeiert.