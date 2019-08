Die äußere Hülle ist inklusive Dach, Fenster und Türen schon so gut wie fertig. Ohne Schlüssel gelangt man derzeit nicht mehr ins Gebäude. Mit Hochdruck wird derweil am kleinen und am großen Kunstrasenplatz gearbeitet, die den Neubau ergänzen.

Schon bald kann mit der Gestaltung der Grünanlagen begonnen werden. Im Gebäude konzentrieren sich die engagierten Firmen derweil schon auf den Innenausbau. Im März hatte der SCR die detaillierten Pläne für die neue Sportpläne erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, um schon kurz darauf die Bauarbeiten anlaufen zu lassen.

Mitte Juni konnte der Sportverein als Bauherr Richtfest feiern.