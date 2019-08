„Mit Dr. Essen als neue Chefärztin haben wir eine erfahrene Gastroenterologin für unser Haus gewonnen, mit der wir insbesondere die endoskopische Gastroenterologie in Zusammenarbeit mit der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie unter Chefärztin Kathrin Engels weiter ausbauen werden“, betont Dipl.-Kfm. Klaus Abel, Geschäftsführer im Maria-Josef-Hospital.

Seit dem 1. August leitet Dr. med. Lioba Essen als Chefärztin die Innere Medizin im Maria-Josef-Hospital in Greven. Essen ist Fachärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Sie verfügt außerdem über die Zusatzbezeichnungen: Infektiologie, Medikamentöse Tumortherapie und Ernährungsmedizin DGE.

Im Maria-Josef-Hospital soll es durch die technische Erneuerung der Endoskopieabteilung und das dadurch erweiterte Untersuchungsspektrum ein deutlich verbessertes Angebot für die Versorgung der Bevölkerung von Greven und der Umgebung geben.

„Ich freue mich sehr, dass mich ein starkes Team vor Ort dabei unterstützt, neue Methoden aus der diagnostischen und therapeutischen Endoskopie und Gastroenterologie anbieten zu können und zu etablieren. Dies bedeutet eine ideale Ergänzung der in Greven bereits vorhandenen Fachabteilungen und Kompetenzen, insbesondere der Viszeralchirurgie aber auch der Onkologie und Geriatrie“, freut sich Dr. Essen.

„Besonders gespannt bin ich auf die in Greven ganz eigene Atmosphäre – zumindest reicht so ein sehr positiver Ruf dieses Hauses schon bis zu meinem bisherigen Arbeitsplatz nach Münster.“ Zuletzt war Essen im St. Franziskus-Hospital in Münster als Leitende Oberärztin in der Klinik für Innere Medizin II – Gastroenterologie, Onkologie, Diabetologie – tätig. Nebenberuflich studierte sie „Theologia Curae“ – Angewandte Theologie für medizinische, pflegerische, Verwaltungs- und Lehrberufe – an der Philosophisch Theologischen Hochschule in Münster (PTH).