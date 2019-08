Arbeiten am Erdgasnetz führen die Stadtwerke Greven bevorzugt im Sommer durch – denn dann wird weniger Erdgas verbraucht. Trotzdem fließt das Erdgas weiter, auch wenn, wie in der vergangenen Woche, mitten in Reckenfeld am Gashochdrucknetz gearbeitet wird.

Am Kirchplatz wurde ein so genannter Schieber (eine Absperrvorrichtung) ausgetauscht – ohne Beeinträchtigung für die Kunden. „Wir können nicht einfach die Gasversorgung absperren, denn mit dieser Leitung werden nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbekunden in Reckenfeld versorgt“, erklärt Jörg Leschnig von den Stadtwerken Greven.

Die Lösung: Während der Arbeiten fließt das Erdgas durch einen Spezialschlauch, der laut Stadtwerke-Presseinfo wie ein Bypass funktioniert. Einen Tag benötigen die Stadtwerke und eine Spezialfirma für die eigentlichen Bauarbeiten an der Leitung. Vor der Inbetriebnahme stehen immer Prüfungen der Dichtigkeit der Leitung an, zum Beispiel durch ein Röntgenverfahren.