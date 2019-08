Seit 2013 organisieren unter anderem der Innenarchitekt Manuel Propp und die freiberuflichen Sozialpädagogen Mario und Sandra Domning die Veranstaltung. Schon Donnerstag reisten die ersten Camper an. Es werden circa 70 Übernachter erwartet.

Am gestrigen Abend wurde mit der Rock‘n’Roll-Partyband „Buddy and the Hotdogs“ noch gut gefeiert.

Heute gibt es von 10 bis 17 Uhr einen Pokalwettbewerb in verschiedenen Kategorien: Baujahr von vor 1960, von 1960 und 1970, von 1980 und 1990, von 2000 bis jetzt und Motorräder und Vans. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum. Ebenso werden über Hunderte Tagesfahrer erwartet. In der gesamten Zeit ist man mit Speisen und Trank gut versorgt. Auch für die Kleinen und klein gebliebenen Großen steht eine 21 Meter Große Hüpfburg in Form eines Trucks bereit. Man kann seine T-shirts bedrucken lassen, verschiedene Anziehsachen kaufen – von Merchandise bis zu Rockabilly – oder auch Accessoires ergattern. Den Abend wollen die US-Car-Liebhaber wieder zusammen ausklingen lassen. Dafür bietet die „Open Stage“ ein perfektes Umfeld. Das freundliche, familiäre Ambiente lädt zu einem Besuch ein.