Zum Begrüßungskomitee in der Firmenzentrale an der Bismarckstraße zählten auch die Fachausbilderinnen Janine Sokolowski und Anja Hintelmann. Auch in diesem Jahr bietet Sahle Wohnen jungen Menschen wieder eine qualifizierte Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Während sich Vivien Krause, Adrian Holtmann und Adrian Jacobsen für eine Lehre in der Wohnungswirtschaft entschieden haben, werden Cornelius Bücker und Gül Kerimovska zu Kaufleuten für Büromanagement ausgebildet.