Die Emsbrücke Hembergen wird nach langen Gesprächen zwischen den beteiligten Verwaltungen und Landwirten zurzeit abgerissen und neu gebaut. Die alte Brücke war den Anforderungen der schweren landwirtschaftlichen Fahrzeuge nicht mehr gewachsen und deswegen für schwerere Fahrzeuge ja schon lange gesperrt.

Das jetzt abgerissene Bauwerk galt in der Fachwelt als eine besondere Konstruktion. Sie war die erste Brücke in Europa, die in sogenannter dübelloser Stahlverbundbauweise hergestellt wurde. So wurde der Bau dieser Brücke in einem langen, achtseitigen Fachbericht im Fachjournal „Der Stahlbau“ im Juli 1960 ausführlich beschrieben.

Das Besondere dieser Bauweise war, dass auf einer Stahlkonstruktion (s. Foto) vorgefertigte Betonplatten aufgelegt wurden und mit besonderen HV-Schrauben mit der Stahlunterkonstruktion verschraubt wurden. Die 22 Stahlbetonplatten hatten eine Größe von 480 mal 192 Zentimeter und ein Gewicht von jeweils vier Tonnen. Diese Bauweise mit fabrikmäßig hergestellten Fertigelementen verschiedener Baustoffe brachte zu der damaligen Zeit eine Reihe technischer und wirtschaftlicher Vorteile. Die Gesamtkosten für den Bau der Emsbrücke lagen bei nur 180 000 DM.

Am 29. Juni 1960 war die feierliche Einweihung und Verkehrsfreigabe für das Bauwerk, welches von der renommierten Stahlbaufirma Dörnen aus Dortmund gebaut wurde. Diese Brücke war in der Fachwelt sehr bekannt und beachtet, aber den heutigen Belastungen leider nicht gewachsen.