Anwohner der Seitenstraßen leiden unter dem Verkehr

Erst war vornehmlich die Schillerstraße betroffen. Als dort eine Baustelle das Durchfahren unmöglich machte, wichen viele in die benachbarte, noch engere Goethestraße aus. Seit Montagmittag ist die Baustelle aufgehoben, so dass sich die Lage in der Goethe­straße wieder entspannen dürfte. So oder so: Im Dichterviertel haben die Anwohner einiges zu ertragen. Der Verkehr rolle angesichts der Sperrung der Ortsmitte „mit extrem hoher Frequenz“ durch die Straßen des Blocks A, hat Voß beobachtet. Und oft werde gerast, „als gäbe es kein Morgen mehr. Es ist unglaublich, wie schnell man durch so eine enge Straße fahren kann.“ Für ihn, der die Leute aus dem Umfeld kennt, steht fest: „Das sind nicht die Leute, die da wohnen.“

In der Goethe­straße gelte wie in den Parallelstraßen Schrittgeschwindigkeit – eigentlich. Viele aber, so Voß, halten sich nicht ansatzweise daran. 7 Km/h seien gefordert, „15 wären ein Traum“, aber viele scherten sich schlicht nicht darum. Im Gegenteil: „Es gibt Experten, die versuchen scheinbar, hier Geschwindigkeitsrekorde zu brechen.“ Immer wieder hat er auch gefährliche Situationen beobachtet, in der Eltern oder Großeltern mit Kinderwagen auf dem Weg zum Spielplatz angesichts der Raser Angst um ihre Sicherheit hatten.

Er habe lernen müssen, dass es neben der Rush-Hour am Morgen (6 bis 8 Uhr) und zur Feierabendzeit auch eine Rush-Hour in der Mittagszeit gebe. So kämen die Straßen kaum zur Ruhe. „Das ist schon eine sehr, sehr starke Belastung.“

Das gelte natürlich nicht nur fürs Dichterviertel, sondern auch für die Industriestraße – wie von der SPD befürchtet. „Beides ist unerträglich“, urteilt Voß. Daher bereite seine Fraktion Anträge vor mit dem Ziel, die Industriestraße wieder zu schließen und die Durchfahrt an Wibbelt-, Goethe- und Schillerstraße nur noch für Anlieger zu erlauben.

Als einzige innerörtliche Umleitung bliebe dann die Fahrt über den eigens hergerichteten Bypass an der Feuerwehr. Für Voß der konsequenteste Weg, die Verkehrsströme während der Bauarbeiten zu leiten: „Die Industriestraße wird schon arg in Anspruch genommen.“ Dafür gebe es an der Werner-von-Siemens-Straße praktisch keine Anlieger, die sich vom Verkehr gestört fühlen könnten.