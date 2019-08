Insgesamt 26 Schulen hatten sich in diesem Jahr bundesweit um die Aufnahme beworben. MINT-Fächer sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

„Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass eintrat, womit wir rechneten: Das Augustinianum hat aus dem Stand heraus alle Kriterien für die MINT-EC-Zertifizierung erfüllt“, so Schulleiter Dr. Volker Krobisch. Als Schule eine MINT-EC-Zertifizierung zu erhalten, zeugt von einem hervorragenden MINT-Profil. Dazu gehören Leistungskurse in allen MINT-Fächern, die gezielte Förderung von Schülern in Spitze und Breite, Möglichkeiten zu experimentell-forschendem Lernen, Kooperationen mit regionalen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die Teilnahme an renommierten Wettbewerben wie Jugend forscht.

Besonders punkten konnte das Augustinianum mit seinem NW-Plus-Programm und dem Enrichment-Modell für mathematisch Begabte ab dem zweiten Halbjahr der Klasse 5 bis zur Klasse 7. Auch die Augustinus-Stunde mit ihren Förder- und Forderangeboten, die Wettbewerbsvorbereitungen in Jugend forscht sowie in allen mathematisch–informatisch-naturwissenschaftlichen Fächern bis hin zum breiten Angebot an Leistungs- und Projektkursen der Oberstufe in den MINT-Fächern sind Formate, die die Jury überzeugten.

Die Mitgliedschaft im nationalen Excellence-Schulnetzwerk ermöglicht die Teilnahme an zahlreichen Förderprogrammen und Veranstaltungsformaten für Schüler sowie berechtigt das Augustinianum, das MINT-EC-Zertifikat zu vergeben.

Das von der Kultusministerkonferenz (KMK) anerkannte MINT-EC-Zertifikat zeichnet das MINT-Engagement von Schülern während ihrer gesamten Schullaufbahn aus. Für Lehrkräfte und Schulleitungen bietet MINT-EC Plattformen zum bundesweiten Austausch sowie zur regionalen Zusammenarbeit untereinander sowie mit hochkarätigen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Kooperationen fördern ebenfalls die Weiterentwicklung des Fachunterrichts im Hinblick auf die Anforderungen aus Wirtschaft und Wissenschaft und tragen somit zur Schulentwicklung bei.

Nicht zuletzt eröffnet die Aufnahme in das Netzwerk auch die Möglichkeit zur Teilnahme an der Erprobung der bundesweiten, vom Hasso-Plattner-Institut entwickelten und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Schul-Cloud.