Alle Teilnehmer am Sommer-Lese-Club der Stadtbibliothek Greven erhalten bei einer Abschlussparty ihre Urkunden. Besondere Leistungen und tolle Ergebnisse wie das beste Logbuch, der interessanteste Trickfilm oder die schönste selbst geschriebene Geschichte werden mit Oskars und Medaillen prämiert.

Dafür müssen alle Teilnehmer des Sommer-Lese-Clubs ihre Logbücher und sonstigen Werke unbedingt bis morgen, also bis zum 24. August in der Bibliothek abgeben. Voraussetzung: Es wurden mindestens drei Stempel für drei Bücher oder Hörbücher und Veranstaltungsteilnahmen erworben. Teams müssen bis zu fünf Stempel vorweisen können. Gestempelt wird ebenfalls in der Stadtbibliothek. Für die Online Logbücher geschieht das automatisch.

Alle, die über Kirmes noch in Urlaub sind, können sich auch per E-Mail melden. Denn die Abschlussfeier am Samstag, 31. August, 15 Uhr sollte keiner verpassen. Der Zauberer Felix Wohlfahrt aus Potsdam beeindruckt mit einer tollen Zaubershow und moderiert den Nachmittag. Deshalb der Tipp von Sigrid Högemann und Anja Drilling vom Bibliotheksteam „Nutzt die letzte Ferienwoche zum Lesen und Geschichten hören, holt euch noch ein Logbuch und bringt die fertigen Logbücher bis Kirmes in die Bibliothek.“