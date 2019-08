Folgende Kurse sind neu:

► Das haut echt rein! Trommelkurse für Erwachsene und Kinder in Emsdetten und Greven

► Swinging-Ukulele für Erwachsene, Akkordbegleitung und Weihnachtslieder mit „Pep“

► Sing- und Stimmbildungs- und Sprechtrainingskurse

► „Schottisch für Anfänger – Dudelsack und Schottisches Trommeln mit den Ems-Highlandern aus Emsdetten

► Gitarren- und Akkordeon-Kurse, unser Chor Ensemble Vocale, das Querflöten-Ensemble für Erwachsene und vieles mehr runden das umfangreiche Angebot ab.

Das neue Projektheft liegt in den Büros der Musikschule in Greven und Emsdetten aus sowie an den üblichen Stellen der Rathäuser, den Verkehrsvereinen, Büchereien und zahlreichen weiteren Orten. Es kann selbstverständlich auch unter www.musikschule-ges.de heruntergeladen werden. Auf ihrer Internetseite nimmt die Musikschule auch gerne die Anmeldungen online entgegen.

Die Öffnungszeiten der Musikschule, Friedrich-Ebert-Straße 3-5 sind: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, ✆ 92 08 11, E-Mail: info@musikschule-ges.de.