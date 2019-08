Klimaschutz ist wichtiger denn je, denn eigentlich ist es schon „fünf nach zwölf“. Ein sauberes Umfeld und die Vermeidung von Müll tragen zum Klimaschutz bei.

Um Kinder, und vielleicht auch über diesen Weg Erwachsene, für den Klima- und Umweltschutz zu sensibilisieren, hat sich der Reckenfelder Bürgerverein (Re-Bü-Ve), der nicht nur zweimal jährlich die Aktion „clean up Reckenfeld“ durchführt, etwas zum Thema einfallen lassen.

„Umwelt- und Klimaschutz: Mitmachen und tolle Preise gewinnen“ heißt die Aktion. Kinder sind aufgerufen, zu diesem höchst aktuellen Thema Bilder zu malen. Der Malwettbewerb richtet sich an zwei Altersgruppen: einmal Kinder bis zum Alter von sieben Jahren und zum anderen die Altersgruppe von acht bis zwölf Jahren. Eine unabhängige Jury bewertet und prämiert die besten Beiträge. Zu gewinnen gibt es Gutscheine und Geldpreise, je nach Altersgruppe, im Wert von 10, 20 und 30 Euro.

Am 5. Oktober, direkt nach der nächsten großen „clean up Aktion“, werden am Nachmittag die Gewinner bekannt gegeben.

Die Aktion, die man sich schon jetzt im Kalender eintragen sollte, stellt im Übrigen ein kleines Jubiläum dar. „Dann organisiert der Re-Bü-Ve zum zehnten Mal diese große Aufräumaktion“ erzählt Jürgen Otto stolz. Am Ende dieser Aktion wird nicht nur wie üblich für alle Helfer gegrillt, sondern es werden auch die Gewinner des Malwettbewerbs bekannt gegeben.

Das ist aber noch nicht alles: An diesem Nachmittag gibt es für alle Teilnehmer der Aufräumaktion dieses Tages noch weitere Programmpunkte, bei denen man ebenfalls etwas gewinnen kann. Und am Ende der Veranstaltung erhält jede teilnehmende Familie oder Einzelperson eine Überraschung.