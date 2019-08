Olaf Wirl wartet zwei Jahre auf einen Unitymedia-Anschluss

Die Odyssee, die Olaf Wirl hinter sich hat, füllt einen ganzen Aktenordner. Allein die Beschwerde-Mail, die er kürzlich an Unitymedia gesandt hat, umfasst ausgedruckt mehrere Seiten. Dabei wollte er doch nur Kunde werden. Doch die Hürden, die er auf dem Weg dahin zu überwinden hatte, kosteten Zeit – und reichlich Nerven.

Der Anlass für den angestrebten Wechsel zu Unitymedia ist das mäßige Internet-Tempo seines bisherigen Telekom-Anschlusses. Mehr als 8 Mbit sind an seinem Wohnort (Emsstraße) nicht möglich. Eine Hybrid-Lösung (also mit LTE-Unterstützung) kommt nicht in Frage, weil der D1-Empfang schlecht, meistens sogar schlicht nicht vorhanden ist.

Angebot: 400 Mbit per Glasfaser

Da kam das Angebot von Unitymedia vor zwei Jahren gerade recht. Per Glasfaser sollten bis zu 400 Mbit möglich sein, Wirl unterschrieb einen Vertrag – und wartete, wie so viele andere, weil der Ausbau nur schleppend voranschritt (unsere Zeitung berichtete). Der Unterschied: Die anderen bekamen ihren Anschluss irgendwann, Wirl jedoch wartete weiter.

Eine Nachfrage ergab, dass angeblich gar kein Vertrag abgeschlossen wurde. An der Hotline sei ihm gesagt worden: „Irgendetwas liegt da vor, aber wir können es nicht einsehen, aus Datenschutzgründen“, gibt Wirl das Gespräch wieder. Folge: Er musste noch mal einen Vertrag abschließen.

Wie die Endlos-Geschichte begann:

Damit nahm die Endlos-Geschichte ihren Anfang: In Telefonaten mit Unitymedia seien ihm Konditionen zugesagt worden, die andere Mitarbeiter kurz darauf wieder zurückzogen. Mal ging es um 60 Euro Nachlass, mal um eine Gratis-Kaffeemaschine. Bis ihm wieder jemand anderes aus dem Unternehmen erklärt habe, all das gebe es nicht. Man müsse alles noch mal ganz neu besprechen. „Da fiel mir natürlich erstmal die Kinnlade runter“, sagt Olaf Wirl, der sich unvermittelt in einem Dickicht von Zuständigkeiten wiederfand, das ihn zunehmend verärgerte. „Da weiß die Rechte nicht was die Linke tut.“

Ende 2019 wurde schließlich der Anschluss ins Haus gelegt, Terminabsprachen hätten sich bei den Technikerbesuchen jedoch als ausgesprochen kompliziert erwiesen. Immer wieder habe die Kommunikation gehakt. Mal, so Wirl, wurden fixe Termine nicht eingehalten, mal passierte das genaue Gegenteil: Es stand jemand vor der Tür, obwohl kein Termin vereinbart war. Und immer musste Wirl die Techniker neu ins Bild setzten, was eigentlich Sache ist. Zu allem Überfluss wurde beim Versuch, Leitungen im Drei-Parteien-Haus zu verlegen, eine Deckenverkleidung beschädigt. Die Reparatur lässt noch auf sich warten.

Im März sollte die Leitung dann endlich funktionieren. „In einem Gespräch wurde mir versichert: Das läuft jetzt.“ Doch auch daraus wurde nichts. Fehlende Bauteile oder andere Probleme verzögerten die Fertigstellung erneut.

Inzwischen, nach erneutem Nachfassen und vieler Mails und Telefonate, liegt die Leitung, sie dürfte wohl auch nutzbar sein – aber Wirl hat sie noch nicht in Betrieb genommen, weil noch Uneinigkeit darüber herrscht, was mit dem gelieferten Router passiert. Laut Wirl war ein neues Modell vereinbart, aber ein altes geliefert worden.

In seiner Beschwerde-Mail an das Unternehmen nimmt er kein Blatt vor den Mund: „Unitymedia ist im Nichteinhalten von Versprechen sehr konsequent.“ Und dem Berichterstatter zeigt er einen Flyer, den er in seinem Aktenordner abgeheftet hat: „Wir gehen erst, wenn alles funktioniert“, steht da über dem Unitymedia-Logo. Wirl kann darüber nur noch milde lachen. „Anders geht es ja nicht. Ich nehme das inzwischen mit Galgenhumor.“

Update: Am Mittwoch dieser Woche (Wirl: „So Gott will“) soll ein Techniker kommen und den zugesagten, neuen Router anschließen. Wenn alles klappt, hätte Wirl dann nach zwei Jahren endlich seinen Unitymedia-Anschluss.