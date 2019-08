Schüler-Taxi: Neuerung sorgt für Irritationen

„Die Schülertransport-Taxen werden nicht eingestellt“, betonte auf Nachfrage Stadt-Pressesprecherin Dr. Andrea Rauße-Rüther. Die betroffenen Eltern müssten lediglich einen schriftlichen Antrag auf Beförderung stellen. „Das geht aber erst, wenn das Schuljahr begonnen hat und die Stundenpläne vorliegen.“ In den ersten Wochen nach dem Beginn des neuen Schuljahres rechnet die Stadt mit rund 300 Anträgen. Diese würden auch „zügig abgearbeitet“.

Grundsätzlich gelte der Grundsatz: Die Eltern hätten die Beförderungspflicht, die Stadt übernehme die Kosten. Das gelte auch für Weste­rode. In der Übergangsphase, also bis zu jenem Zeitpunkt, da die Anträge bearbeitet würden, stehe es den Eltern frei, das Taxiunternehmen selbst zu beauftragen und sich die Kosten erstatten zu klassen.

„Ein Riesen-Chaos“, urteilt Thelen, dessen Kinder mittags aus der Schule die (mündliche) Info mitbrachten, es dauere drei bis vier Wochen, bis die Anträge bearbeitet seien. Und bis dahin? Die Kostenübernahme der Stadt (13 Cent pro Kilometer) reicht laut Thelen nicht aus, um das Taxi zu bezahlen. „Unsere Großen werden wohl mit dem Fahrrad fahren.“ Und das Grundschulkind müsse man – trotz eigener Berufstätigkeit – wohl mit dem Auto bringen. „Es bleibt uns ja nichts anderes übrig.“

Ähnlich verärgert ist Frauke Ortmann, die nebenan wohnt. Bislang habe es ausgereicht, den Bedarf telefonisch anzumelden. Erst auf Nachfrage habe sie am Dienstag erfahren, dass dies nun schriftlich erfolge müsse. Also habe sie umgehend eine Mail geschickt – und ging davon aus, dass alles klappt. Pustekuchen. Dass die Taxen nicht mehr fahren, habe man von Branse direkt erfahren, jenem Taxi-Unternehmen, das am Mittwoch aus Kulanzgründen die Kinder noch mal abholte. Ab Donnerstag jedoch bleiben die Taxen erstmal stehen, erfuhr man von Branse, nicht von der Stadt. „Wir als Eltern sind doch die erste Instanz“, sagt Frauke Ortmann, die nicht versteht, warum die Schulen erst am Montag und die Eltern gar nicht informiert worden sind. „Wir sind doch alle berufstätig. Das ist der Wahnsinn.“ Die beiden Alternativen: Das Taxi aus eigener Tasche bezahlen oder die Kinder selbst zur Schule fahren. Das müsse sie jedoch so früh erledigen, dass die Kinder bis zu 45 Minuten vor Schulbeginn auf dem Schulhof stünden.

Auch Thelen wurmt vor allem die Nicht-Information der Eltern. Die Schulen hätten am Montag eine Mail mit den Infos bekommen. „Dieser Brief hätte eigentlich vor den Ferien an die Eltern gehen müssen.“ Im April habe man sich schriftlich bei der Stadt erkundigt, wie es weitergehe. „Da ist bis heute nichts gekommen.“