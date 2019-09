Yasmin Kronfeld hatte sich wirklich aufs Autofahren gefreut. Doch dann geriet sie an einen archetypischen Fahrlehrer-Tyrannen. Er schrie sie an, machte sie nieder, ließ sie eine halbe Stunde lang an der Ampel immer wieder das Auto abwürgen. „Der hat mir alles kaputt gemacht“, sagt sie. Ihre Prüfung bestand sie schließlich – doch die Blockade blieb.