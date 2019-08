Sichtbar – aber es geht viel mehr

„Damit rangiert Greven über dem Bundesdurchschnitt, der bei 59 Prozent liegt“, erklärte IHK-Referent Christian Korte. Gemeinsam mit Stefan Deimann von der Wirtschaftsförderung Greven stellte er am Donnerstag die Ergebnisse des City-Monitors vor.

Nach Ibbenbüren, Lüdinghausen und Senden ist Greven die vierte Kommune, in der die IHK Informationen über die Online-Aktivitäten der Unternehmen im Innenstadtbereich erhoben und analysiert hat.

„Nur die Unternehmen, die die Möglichkeiten im Onlinebereich auch nutzen, bleiben auf Dauer wettbewerbsfähig und können ihren Beitrag für vitale und attraktive Innenstädte leisten“, ist Korte überzeugt, „offline zu sein, ist heute keine Option mehr.“

In Greven hat die IHK Informationen von rund 140 Unternehmen der Innenstadt erhoben und ausgewertet. „Der Besuch in der Innenstadt beginnt oft im Internet, zum Beispiel mit der Suche nach Öffnungszeiten oder mit einer Tischreservierung“, beschreibt Stefan Deimann von der Wirtschaftsförderung das Kundenverhalten. Wer online nicht gefunden werde, habe es schwer, Kunden zu gewinnen. Gut sei deshalb, dass 96 Prozent der Grevener Gewerbetreibenden bereits über einen Eintrag bei Google MyBusiness mit Kontaktdaten, Web-Adresse oder Öffnungszeiten verfügten.

In den sozialen Medien agieren die Grevener Gewerbetreibenden allerdings zurückhaltender. Während im Bundesdurchschnitt 68 Prozent der Unternehmen Facebook für Kundenkommunikation oder Marketing einsetzen, sind dies in Greven nur knapp 34 Prozent.

Damit liegt Greven auch hinter der Stadt Ibbenbüren, für die die IHK eine Facebook-Quote bei den Gewerbetreibenden von deutlich über 40 Prozent ermittelt hat. „Die Grevener können hier ihre Präsenz noch ausbauen“, sagt Korte. Das gelte im Übrigen auch für Insta­gram. In dem Netzwerk, dass vor allem für junge Menschen als Kommunikationsinstrument immer wichtiger werde, pflegen gerade einmal 14 Prozent ihren Account.

Über einen eigenen Webshop bieten nach Ergebnissen des City-Monitors 20 Prozent der Grevener Gewerbetreibenden ihre Produkte und Dienstleistungen an, bundesweit beträgt die Quote 33 Prozent. „Ein Onlineshop oder eine App können den stationären Handel sinnvoll ergänzen, das sollten mehr Gewerbetreibende für sich prüfen“, sagt Handelsexperte Korte. Eine App betreiben in Greven gerade einmal fünf Prozent, bundesweit elf Prozent.

Besonders auffällig: Die Hotellerie- und Gastronomiebranche ist im Vergleich zu Handel, Dienstleistungsgewerbe und Handwerk online deutlich weniger präsent: Nur 44 Prozent der Betriebe verfügen über eine eigene Homepage, 19 Prozent pflegen einen Facebook-Account und sechs Prozent sind auf Instagram aktiv. „Das überrascht schon ein wenig, denn gerade für das Gastgewerbe spielt das Internet mit seinen Bewertungsportalen und seiner Empfehlungskultur eine sehr große Rolle“, so Korte.