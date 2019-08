Mit Teamgeist und Zaubertrank

Bis dahin sei man auf jeden Fall fertig, verspricht Bauunternehmer Rainer Feldmann. „Wenn der Zaubertrank nicht ausgeht . . .“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Auch wenn es so scheint: Mit Zauberei hat der rasante Baufortschritt am Wittlerdamm wenig zu tun, eher mit Fleiß, Engagement und extrem guter Abstimmung der Abläufe. Und doch versetzt die Baustelle, die schon bald das neue Zuhause des SC Reckenfeld sein wird, Besucher immer wieder in Staunen. Selbst den SCR-Vorsitzenden Andrew Termöllen. „Wahnsinn“, fasst er zusammen, was schon erledigt ist und was gerade läuft.

Mitte April erfolgte der Baustart. Sechs, vielleicht sieben Monate später wird fertig sein, was normalerweise eineinhalb Jahre dauern würde. „Ich kann nur den Hut ziehen vor allen Beteiligten, vor allem den Grevener und Reckenfelder Firmen, die unter der Federführung des Generalunternehmens Feldmann hier einen Top-Job abliefern“, sagt Termöllen. Auch Architektin Jutta Jerzinowski und Jürgen Otto, der viel Koordinationsarbeit leiste, seien unverzichtbar.

Als ein Schlüssel zum Erfolg haben sich die diensttäglichen Besprechungsrunden mit allen beteiligten Firmen erwiesen, wie Jutta Jerzinowski erklärt. Dort stimme man weitere Arbeiten ab, die kurzen Drähte sind Gold wert. „Man muss diese kurzen Wege gehen, sonst klappt das nicht“, bestätigt Rainer Feldmann. Auf Baustellen der öffentlichen Hand gebe es meistens viel mehr Ansprechpartner, das verzögere die Abläufe. Hier könne alles direkt geklärt werden. Etwa dies: Teilweise liegt schon Spezial-Estrich, binnen 48 Stunden müssen die Fliesen drauf. „Das klappt“, sagt Feldmann. In anderen Bauten müssen Bauherren erst lange warten, bis der Estrich ausgetrocknet ist. „Das hier spart vier Wochen. Zeit, die man für etwas anderes nutzen kann.“

Der SCR baut neu am Wittlerdamm 1/25 Foto: Oliver Hengst

„Das funktioniert super“, ist auch Architektin Jutta Jerzinowski von der Teamleistung angetan. „Das freut mich jeden Tag, dass das so gut klappt.“ Die Firmen seien mit Herzblut bei der Sache. So wird der anfangs von manchen als wahnsinnig empfundene Zeitplan mehr und mehr zur Realität.

Der Einzug ist zum Greifen nah. Ob sie sich sicher war, dass alles so reibungslos läuft? „Ich habe es gehofft“, antwortet Jutta Jerzinowski vielsagend. „Wir haben uns schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt“, sagt Termöllen rückblickend. Und heute? Kann er durch den Umkleidetrakt gehen, in dem zum Teil schon der Estrich liegt, durch eine Turnhalle, die bald ihren Boden erhält und durch ein Vereinsheim, das schon teilweise gefliest ist. Das neue Domizil der Kegler nimmt auch Formen an. Die Turnhalle mit hoher Decke wird künftig für alle SCR-Sportler jenseits der Fußball-Sparte zur Verfügung stehen. Einzig die Mini-Kicker werden im Winter voraussichtlich die Halle nutzen. „Alle anderen Mannschaften sind heiß auf den Kunstrasenplatz, die wollen raus“, weiß Termöllen.

Apropos: Der große Kunstrasenplatz ist fertig, zumindest so gut wie. Der kleine ist auch schon weit fortgeschritten, die Tribüne wächst, die Flutlichtfundamente sind gegossen, die Laufbahn vorbereitet, und, und, und . . .

Vieles ist bereits greifbar, an anderen Stellen braucht man noch etwas Phantasie. Von der Finnenbahn ist beispielsweise noch nichts zu sehen. Aber ruhig Blut. „Wir feiern keine Eröffnung, bei der nicht alles fertig ist“, sagt Termöllen zuversichtlich.