Nach der Sommerpause trifft sich der Senioren-Stammtisch am Donnerstag, 5. September, von 10 bis 11 Uhr in gemütlicher Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee im Mehrgenerationenhaus (MGH), Emsdettener Straße. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Eingeladen ist Bürgermeister Wilfried Roos, teilt das MGH mit. Es besteht die Möglichkeit, sich über Radwege und Verkehrssicherheit in der Gemeinde zu informieren. Weitere Infos dazu im MGH, ✆ 0 25 74/ 86 66.