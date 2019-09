Der Männerchor Liedertafel Reckenfeld feierte kürzlich sein traditionelles Schützenfest. Seit 1978 feiern die Sänger dieses Fest, das in diesem Jahr erstmals an einem Samstag stattfand. Im Vereinslokal „Deutsches Haus“ ermittelten die Musiker durch Knobeln, Bosseln und Seilwerfen den neuen König. Franz-Josef Holthaus führte die Oberaufsicht, wie schon seit 32 Jahren, und zählte fleißig Punkte, so dass schließlich der Sieger feststand.

Die Königswürde errang in diesem Jahr Thomas Waldner, der damit den bisherigen König Jochen Maslanka ablöste.

Nach Überreichung der Königskette durch den Vorsitzenden Erwin Reichardt und einem musikalischen Ständchen kamen die Sängerfrauen dazu. Mit einem gemeinsamen Haxenessen und einer Fotoshow der Familientouren nach Hamburg und Beilstein an der Mosel ließ der Chor das Fest dann gemütlich ausklingen.