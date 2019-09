Für dieses Jahr dürfte die Hochzeit der Wespen und Bienen vorbei sein. Die Idee, mit der sich die Saerbecker Familie Breidenbach in ihrem Garten am Kiefernweg die manchmal lästigen Insekten vom Hals hält, ist aber gewiss auch für die nächste Sommersaison gut. Ob es eine geniale Neuerfindung ist oder de Breidenbachs die Methode einfach noch nicht kannten, wissen sie nicht. Aber sie funktioniert, sagen sie. Und: „Für uns war es eine große Erleichterung, als wir die Methode entdeckten, die uns in Gesellschaft von Bienen und Wespen in Ruhe frühstücken ließ.“ Bislang hatten die Breidenbachs eine Flasche Apfelsaft aufgestellt, die sie nach dem Frühstück auskippten und dabei in Kauf nahmen, dass es etliche Wespen nicht überstanden. Die ebenso schlichte wie wirkungsvolle neue Idee: einen Zweig in die Flasche stellen. „Es tat uns leid, den wertvollen Mitwesen bei den ergebnislosen Schwimmübungen zuzusehen“, schreibt Familie Breidenbach in ihrem Tipp. Mit dem Zweig lernten die verschiedenen Insekten schnell, den Ausgang zu benutzen. „Nun frühstücken wir in ihrer Gesellschaft völlig unbehelligt“, beschreiben die Breidenbachs das Ergebnis. „Es ist so einfach und so umweltfreundlich“, freuen sie sich. Und geben einen Zusatztipp: Am besten funktioniert in Breidenbachs Garten naturtrüber Apfelsaft.