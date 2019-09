Während einer privaten Veranstaltung am Lengericher Damm sind am frühen Samstagmorgen zwischen 0 und 1 Uhr Autokennzeichen von sechs Fahrzeugen abmontiert worden. Das meldet die Polizei. Die Fahrzeuge parkten alle auf dem Grünstreifen am Lengericher Damm. Zeugen, denen zur Tatzeit etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Emsdetten, ✆ 0 25 72/ 93 06 44 15, in Verbindung zu setzen.