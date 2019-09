Spätestens, als er von seinem Gesprächspartner gebeten wurde, doch bitte mal seine EC-Karte zum Telefon zu holen, war Klaus Strecker klar, was er zu tun hatte: „Ich habe sofort aufgelegt.“ Dass der Anrufer nichts Gutes im Schilde führte, ahnte der Reckenfelder schon vorher. Der weitere Verlauf des Telefonates bestätigte ihn in seiner Skepsis.

Strecker hatte einen Anruf eines angeblichen Sparkassen-Mitarbeiters aus Ibbenbüren erhalten. Dieser teilte ihm mit, dass seine neue Bankkarte nun vorliege. Das Kuriose: Strecker (der tatsächlich Kunde der Sparkasse ist) hatte gar keine beantragt. Als er daraufhin aufgefordert wurde, doch bitte mal die bisherige Karte zur Hand zu nehmen, wusste Strecker, dass er es nur mit einen Betrüger zu tun haben kann. Der „Datenabgleich“, auf den es der Anrufer wohl abgesehen hatte, kam daher nicht zustande. Direkt, nachdem Strecker aufgelegt hatte, rief er umgehend die (echte) Sparkasse und die Polizei an.

„Mir kam das gleich komisch vor, weil der so abgehackt gesprochen hat. Man konnte ihn ganz schlecht verstehen.“ Strecker geht davon aus, dass der Anruf von einem Handy mit schlechter Verbindung erfolgte. Angezeigt wurde jedoch eine Nummer mit Ibbenbürener Vorwahl.

Von der Sparkasse hat er sich bestätigen lassen: „Das haben sie genau richtig gemacht.“ Auflegen und umgehend das Geldinstitut sowie die Polizei in Kenntnis setzten sei das vernünftige, was man bei einem Betrugsversuch wie diesem machen könne. Der Polizei waren weitere Fälle mit dieser Masche zwar noch nicht gemeldet worden, Betrugsversuche via Telefon sind allerdings weit verbreitet. Weshalb Strecker nach den Anrufen bei der Bank und der Polizei ein weiteres Mal zum Hörer griff und die Redaktion informierte, um Leser vor der Masche zu warnen.