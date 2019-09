Am Freitag, 30. August, befuhr ein Radfahrer aus Saerbeck mit seinem Rad den Wirtschaftsweg Südhoek außerhalb geschlossener Ortschaften. Auf der Gegenseite sah er zwei Radfahrer, vermutlich ein Ehepaar, welches den Südhoek in entgegengesetzter Richtung befuhr. Dann hörte er von hinten einen sich nähernden Pkw. Nach den wahrgenommenen Fahrgeräuschen fuhr dieser mit erhöhter Geschwindigkeit. Der Mann aus Saerbeck gestikulierte mit der linken Hand, die Geschwindigkeit herabzusetzen. Der Autofahrer überholte jedoch mit zu hoher Geschwindigkeit den Radfahrer. Die beiden Radfahrer auf der Gegenseite mussten auf den unbefestigten Grünstreifen ausweichen, um nicht angefahren zu werden. Der Saerbecker beschwerte sich über dieses Verhalten lautstark. Daraufhin hielt der Autofahrer an, stieg aus seinem Fahrzeug und drohte dem Mann mit Schlägen. Danach entfernte er sich mit seinem Pkw. Alle Bemühungen der Polizei, das Radfahrerehepaar ausfindig zu machen, verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten bitten das Ehepaar, sich bei der Polizei in Greven zu melden, ✆ 0 25 71/ 9 28 44 55.