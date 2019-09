Die Prognosen sind dramatisch. Im Jahr 2025 sollen nach einer Studie der Bertelsmannstiftung mindestens 26 300 Grundschulkräfte in Deutschland fehlen – 11 000 mehr als bisher prognostiziert wurde. Schon heute gibt es Engpässe. Greven ist aber scheinbar ungeschoren. „Wir müssen sagen“, meint Christina Hagemeyer, stellvertretende Leiterin der Martin-Luther-Grundschule, „dass wir im Land der Glückseligen leben.“

Konkret heißt das an der kleinsten Grundschule der Stadt (194 Schüler): Alle Stellen sind besetzt. „Wir haben vor den Ferien eine Stelle schulscharf ausgeschrieben“, so Hagemeyer. Es gab 25 Bewerbungen, 13 Aspiranten stellten sich vor, die Ausgewählte sagte zu. Hier lockte die Aussicht auf Verbeamtung.

Auch in der Martini-Grundschule ist die Schulleiterin Agnes Langenhoff zufrieden: „Wir sind gut ausgestattet. Vermutlich sind wir am Rand der Großstadt Münster ein attraktiver Standort.“ Glück für die Schule: Eine Referendarin aus dem Vertretungspool, die schon im vergangenen Schuljahr in Greven war, konnte bleiben.

Wenn aktuell an Grevens Grundschulen die Lage auch rosig aussieht, Probleme sehen die Schulleiterinnen bei Engpässen. Schwangerschafts- oder Krankheitsvertretungen – das wird eng.

Marita Lödde-Wilken von der größten Grundschule der Stadt, der Marienschule (395 Schüler): „Da bekommen wir voll ausgebildete Grundschullehrer eigentlich nicht mehr.“ Für solche befristeten Stellen bewerben sich mitunter junge Pädagogen, denen noch das zweite Staatsexamen fehlt. Oder Quereinsteiger, deren Umlenken in den Schuldienst derzeit von den Kultusministerien gefördert wird. An der Martin-Luther-Schule konnte gerade noch eine Halbjahresstelle besetzt werden. Ein netter Begriff, den Christina Hagemeyer benutzt: „Mit einer Vollerfüllerin.“ Also einer Lehrerin, die beide Examina besitzt.

Wo es allerdings schon lange hakt, ist offenbar die Besetzung von Stellen für Sonderschulpädagogen: „In Greven haben wir auch da Glück“, sagt Marienschulleiterin Lödde-Wilken, „das ist im Ruhrgebiet schon anders.“

Der Markt sei leer gefegt. Der Umbau zur inklusiven Schule fordere mehr Personal als ausgebildet wurde.

Anne Sprakel, Leiterin der Josefschule (270 Schüler) sieht eher langfristig Mangel in einigen Fächern wie Sport oder Musik.

„Wir suchen da nach kreativen Möglichkeiten“, sagt sie, „und kooperieren zum Beispiel mit der Musikschule.“