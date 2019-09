Wie im vergangenen Jahr muss sich kein Badegast Sorgen um die Hygiene machen, kein Hundebesitzer Bedenken haben, ob sein Liebling mit gechlortem Wasser zurechtkommen muss. „Die Freibadsaison ist am 1. September zu Ende gegangen. Danach haben wir die Wasseraufbereitung abgeschaltet“, so Jens Gentrup von den Grevener Bädern.

Nach dem Hundeschwimmen wird das Bad dann einer sorgfältigen Reinigung unterzogen. Freigegeben für die badelustigen Vierbeiner ist der Nichtschwimmerbereich, denn dort gibt es eine Treppe; das Schwimmerbecken wird abgesperrt. Ins Wasser dürfen nur Hunde.

Wer sich im Wasser noch nicht ausreichend ausgetobt hat, kann sich an einem Agility-Parcours versuchen. Für die zweibeinigen Begleiter der Wassersportler ist der Freibad-Kiosk bei schönem Wetter geöffnet. Wer mit seinem Hund am 22. September kommen möchte, sollte noch diese Dinge beachten: Nur sozialverträgliche und gesunde Hunde dürfen teilnehmen – bitte Impfausweis mitbringen. Hundebesitzer sind eigenverantwortlich für die Aufsicht (und bleiben am Beckenrand). Sogenannte Listenhunde müssen einen Maulkorb tragen.