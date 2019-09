Am Freitag war der für seine fotorealistischen Arbeiten dreifach mit dem American Art Awards ausgezeichnete Dan Pyle zur Ausstellungseröffnung in die Galerie Hunold gekommen. Die Resonanz bei den Kunstliebhabern war dementsprechend groß, schon lange vor Beginn wollten viele Besucher die zahlreichen Kohlezeichnungen in aller Ruhe auf sich wirken lassen.

Der sympathische Künstler nahm sich an diesem Abend Zeit zur Beantwortung von Fragen, gab so einen tiefen Einblick in sein Denken und Fühlen. Man erlebte einen Menschen, der aufgeschlossen und neugierig der Welt gegenübersteht, dessen Blick nicht das kleinste Detail entgeht. Motivisch lässt er sich nicht eingrenzen. Elvis Presley, Panela Anderson, die Beatles, Johnny Depp oder Audrey Hepburn hat er mit seiner Kunstfertigkeit auf Papier gebannt.

Die bei Hunold ausgestellte exquisite Zeichnung von Minnie und Micky Mouse hätten viele Besucher sicherlich am liebsten sofort mitgenommen. Die Liebe zum Detail und sein besonderer Blick auf die Dinge zeigt sich auch in den Zeichnungen der „Dinge des Alltags“. Wenn sich der Himmel auf der glänzenden Motorhaube eines Porsche spiegelt und die bekannte Kühlerfigur ganz anmutig die glänzende Chromfront eines legendären Jaguar schmückt, zeigt sich die hohe Kunst von Dan Pyle.

Dan Pyle hatte seine Zeichenutensilien gleich mitgebracht und wenn er dann mit feinsten Strichen arbeitete, war man fasziniert von dieser konzentrierten Versunkenheit des Künstlers.